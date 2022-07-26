الجيش ينتشر أمام منزل مرشح رئاسة الوزراء - عاجل

2022/07/26 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتشار قوات من الجيش العراقي، أمام منزل مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الجيش انتشرت أمام منزل مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد".وأشار إلى أن "الانتشار يأتي تحسباً من تجمع لمجموعة من الرافضين لترشيحه".

ويوم أمس، رشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بصورة رسمية، لمنصب رئاسة الوزراء.

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