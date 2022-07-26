مجدداً.. قصف تركي يطال دهوك - عاجل

2022/07/26 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

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جدد الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، قصف قرى في محافظة دهوك.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن الجيش التركي قصف محيط قرية سكيري التابعة لقضاء العمادية في دهوك.وأشار إلى أن القصف لم يسفر عن خسائر.ويوم الأربعاء الماضي، استهدف قصف مدفعي تركي مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى مدنيين.

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