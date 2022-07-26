أفران لبنان تتحول إلى حلبات مصارعة.. اشتباكات وإطلاق نار من أجل الرغيف

2022/07/26 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحوّلت الأفران في لبنان إلى حلبات مصارعة، فمن تلاسن حول أسبقية الحصول على ربطة خبز إلى تشابك بالأيدي وضرب بالعصي والحجارة، إلى أن وصل الأمر إلى إطلاق نار، مخلفا سقوط عددا من الجرحى أثناء محاولتهم شراء ربطة خبز، من دون أن يتمكنوا من الحصول حتى على رغيف واحد.

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