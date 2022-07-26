التجارة العراقية تعلن تسلم التخصيصات المالية لشراء 1.5 مليون طن من القمح

2022/07/26 | 21:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسلمها المخصصات المالية اللازمة للتعاقد مع شركات عالمية لشراء 1.5 مليون طن من القمح -الحنطة - دعماً للخزين الاستراتيجي، ووجهت دعوة لأعضاء البرلمان والجهات الرقابية لحضور مناقصات التوريد.وقال …

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