دراسة توضح مدى نجاح علاج أطفال الانابيب من خلال عمر الاب

2022/07/26 | 21:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… غالبا ما تكون النساء فوق سن 35 عاما اللواتي يخططن لإنجاب طفل على دراية تامة بساعتهن البيولوجية.وتشير دراسة إلى أن تأثير سن الأب يمكن أن يلعب دورا أكثر حيوية مما كانوا يعتقدون سابقا – إذا كانوا يرغبون بإنجاب أطفال الأنابيب.وكشف تحليل ما يقرب من 19000 دورة أطفال أنابيب أنه بالنسبة للنساء […]

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