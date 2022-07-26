2022/07/26 | 21:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KL9jRLIKYhk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ينفى وجود أي اتفاقية مبرمة بين العراق والجانب التركي تسمح للأخيرة بد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ينفى وجود أي اتفاقية مبرمة بين العراق والجانب التركي تسمح للأخيرة بد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).