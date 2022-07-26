تشمل اليونان وفرنسا.. محمد بن سلمان يجري أول جولة خارج الشرق الأوسط منذ 2019

2022/07/26 | 22:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، جولة أوروبية تشمل اليونان وفرنسا.

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