العشرات يتظاهرون امام مكتب المرشح محمد شياع السوداني في منطقة الشعب

2022/07/26 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات، اليوم الثلاثاء، امام مكتب النائب (محمد شياع السوداني) الواقع في منطقة الشعب - حي التجار - شارع الاسواق المركزية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "العشرات تظاهروا احتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء من قبل الاطار التنسيقي".

ورشح الاطار التنسيقي، محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

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