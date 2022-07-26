التعليم تعلن فتح استمارة التقديم إلى قناة المعلمين المجازين دراسياً

2022/07/26 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح استمارة التقديم الى قناة المعلمين المجازين دراسيا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة المعلمين المجازين دراسيا للسنة الدراسية 2023/2022".

وبينت أن "التقديم يستمر لغاية يوم الأحد الموافق 2022/8/21 من خلال بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".

وأكدت أنه "يتاح التقديم في هذه القناة للمعلمين والمعلمين المهنيين على وفق التخصص الدقيق".

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