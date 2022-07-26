2022/07/26 | 22:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، 07/26/2022، ضبطها ابتزازاً ونقل عقار بصورة غير قانونية في محافظتي...

ظهرت المقالة حالات ابتزاز ونقل عقار بصورة غير قانونية في الديوانية والمثنى أولاً على المسلة.

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