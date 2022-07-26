2022/07/26 | 22:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواقع التواصل الاجتماعي تنشر صورة مفبركة للقاء خامنئي بفلسطينيين وتقول انه السوداني شاهد الصورتين ادناه:

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