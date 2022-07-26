العراق يسجل 100 حريق يومياً

2022/07/26 | 22:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن تعرض مدن العراق الى نحو 3000 حريق شهريا.

وقال منسق اعلام الدفاع المدني، معاذ سلام شاكر، إن "المديرية تسجل شهرياً وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة نحو 3 الاف حريق نتيجة السندويج بنل وعدم مراعاة شروط السلامة التي حددت من قبل الدفاع المدني".

وأضاف شاكر في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "كما سجلت المديرية مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر تموز الجاري 3 حوادث حريق ضخمة الاول في مطعم بمنطقة الاعظمية، ومخزن في منطقة الشيخ عمر ومخزن في منطقة حي الشباب".

واشار شاكر، الى "تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على تلك الحرائق من دون تسجيل اصابات بالارواح"، لافتا الى "تعرض عدد من عناصر الدفاع المدني خلال الحرائق الاخيرة الى اصابات طفيفة حيث تمت معالجتهم وسرعان ما عاودوا للعمل".

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