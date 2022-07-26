العراق والأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم بشأن مشروع التحول الرقمي

2022/07/26 | 22:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وقعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بشأن مشروع التحول الرقمي في العراق.

وقالت الأمانة في بيان، إنه "برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، وقع مدير مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) في العراق، مذكرة تفاهم بشأن مشروع التحول الرقمي في العراق".

ونقل البيان عن الغزي قوله، إن "توقيع مذكرة التفاهم هذه تعد خطوة إلى الأمام نحو مزيد من التحول الرقمي في العراق، بما يتماشى مع استراتيجياتنا وأهدافنا الوطنية، من خلال تعزيز عمليات الحوكمة الإلكترونية، وإنشاء نظام مدني أكثر كفاءة وحداثة وموثوقية لجميع العراقيين".

وأضاف، أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سيقدم من خلال المذكرة الدعم الاستشاري والتدريب في مجال التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية من خلال توفير مستشارين دوليين متخصصين والمساهمة برسم سياسة التحول الرقمي، فضلاً عن الإعداد لاستراتيجية السحابة الوطنية، ووضع خرائط الطريق التي تدعم مشاريع الحكومة الإلكترونية".

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