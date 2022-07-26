2022/07/26 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العطش ينهك المزروعات والحقول المترامية تتراجع فلاحو كردستان يشهدون إنحسار بحيرة دوكان ويلجأون إلى نباتات لا تحتاج مياهاً كثيرة { بحيرة دوكان (أ ف ب) – “كانت المياه تصل إلى حيث أقف” يقول بابير بحسرة مشيرًا في البعيد إلى بحيرة دوكان التي انحسرت مياهها بضعة كيلومترات بفعل الجفاف والسدود التي بنتها الجارة إيران.يكابد المزارعون في […]

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