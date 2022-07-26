2022/07/26 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الأمن يحث الدول على مساعدة العراق في دعم التحقيقات أردوغان: قصف دهوك نفذه إرهابيون للأضرار بعلاقات بغداد وأنقرة بغداد – قصي منذر انقرة – ماهر اوغلو جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ،تأكيده ان قصف مصيف بزخ السياحي في محافظة دهوك قبل ايام ،نفذه ارهابيون للاضرار بعلاقات بغداد وانقرة.وقال اردوغان في تصريح تابعته […]

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