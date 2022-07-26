2022/07/26 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة توافق على تعيين خرّيجي معاهد التدريب النفطي بغداد- ابتهال العربي قرر مجلس الوزراء امس ، تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي على ملاك الشركات الرابحة التابعة إلى وزارة النفط وشركة النفط الوطنية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المجلس عقد جلسته برئاسة مصطفى الكاظمي ،ناقش خلالها تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، واستمرار الحكومة بمتابعتها لمواجهة تأثيراتها، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة توافق على تعيين خرّيجي معاهد التدريب النفطي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة توافق على تعيين خرّيجي معاهد التدريب النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).