2022/07/26 | 22:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بانطلاق تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء أمام منزله في بغداد.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إن “العشرات تظاهروا أمام مكتب السوداني في منطقة الشعب – حي التجار – شارع الأسواق المركزية، وذلك احتجاجاً على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء من الاطار التنسيقي”.

وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتشار وحدات من الجيش العراقي حول منزل مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “قوة من الجيش انتشرت، مساء اليوم، أمام منزل مرشح الاطار محمد شياع السوداني ضمن منطقة الشعب، شمالي بغداد”، عازيا سبب ذلك الى “تجمع مجموعة من الرافضين لترشيحه، بحسب المعلومات الواردة من القوة المساكة للأرض”.

وأمس الاثنين، أعلن الإطار التنسيقي، وبشكل رسمي، اختيار السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، وذلك خلال اجتماع وصفه بأنه عقد “بأجواء إيجابية”.

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار وزارات عدّة في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات أمام مكتب السوداني رافضة ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.. فيديو) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات أمام مكتب السوداني رافضة ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).