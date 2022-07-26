خلال 24 ساعة.. شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بالإرهاب وتنفذ 52 أمر قبض

2022/07/26 | 22:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت قيادة شرطة بغداد القاء القبض على متهم بالإرهاب و٥٢ متهماً بمواد قانونية مختلفة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته خبر برس (واخ)، أن “مفارزها القت القبض، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حاول الهرب من مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة بغداد”.

واضاف البيان “وقامت باقي أقسام الشرطة التابعة للقيادة بتنفيذ ٥٢ أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة خلال هذه الممارسة”، لافتا الى أنه “تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.

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