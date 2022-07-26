قصف عنيف بطائرات حربية تركية على قضاء العمادية شمالي دهوك

2022/07/26 | 22:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر عسكري، يوم الثلاثاء، بأن الطائرات الحربية التركية قصفت محيط قرية سكيري التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة خبر برس (واخ)، أن “المنطقة تعرضت لقصف عنيف مرتين متتاليتين دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف”.

من جانب آخر قال شهود عيان، إن “الطيران التركي قصف قبل ظهر اليوم أيضا سلسلة جبل متين المطل على قرية سركلي التابعة لقضاء العمادية”.

يذكر أن الجيش التركي أقام، يوم أمس، نقطة عسكرية جديدة في سلسلة جبل متين المطل على قرية سركلي شمال محافظة دهوك.

وقصف الجيش التركي بالمدفعية، يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بإدارة زاخو المستقلة ضمن إقليم كوردستان، ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا و31 مصاباً، وعلى إثر ذلك قدمت الحكومة العراقية احتجاجاً لأنقرة وشكوى لدى مجلس الأمن.

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