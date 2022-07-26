الزراعة: معالجة ارتفاع أسعار اللحوم بتربية العجول المحسنة وراثيا

2022/07/26 | 22:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك رؤية طرحت في وزارة الزراعة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

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