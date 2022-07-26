صندوق النقد الدولي: ارتفاع التضخم يدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود

2022/07/26 | 22:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سيتباطأ إلى 3.2 بالمائة في عام 2022 مخفضا من توقعاته عند 3.6 بالمائة التي صدرت في أبريل الماضي.وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية، حذر صندوق النقد الدولي من أن …

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