2022/07/26 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..حققت فرق ناشئة القوة الجوية والزوراء والشرطة ونوروز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، انتصارات بعضها بنتيجة ثقيلة ضمن نهائيات الدوري الممتاز لكرة القدم.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقاه /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بعضها نتائج ثقيلة”..4 انتصارات في نهائي ممتاز الكرة للفرق الناشئة المركز الخبري الوطني.

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