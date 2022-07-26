2022/07/26 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..علق السياسي البارز غالب الشابندر، اليوم الثلاثاء، على مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الشابندر في حديث متلفز تابعه /المركز الخبري الوطني/ إن “ترشيح محمد شياع السوداني من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشابندر: ترشيح السوداني جاء كحل سياسي وليس وطني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: ترشيح السوداني جاء كحل سياسي وليس وطني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: ترشيح السوداني جاء كحل سياسي وليس وطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).