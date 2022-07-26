مكتب السوداني يرد على أنباء انتشار أمني قرب منزله

2022/07/26 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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نفى مكتب المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أنباء انتشار أمني قرب منزل الأخير.

وقال المكتب في بيان، إنه "لا وجود لاي انتشار امني أمام منزل السوداني في بغداد".وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بانتشار قوات من الجيش العراقي، أمام منزل مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، في بغداد.

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