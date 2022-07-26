إيجابيات وسلبيات نظام كيتو الغذائي لمرض السكري النوع الثاني

2022/07/26 | 23:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… نظام كيتو الغذائي هو نظام منخفض الكربوهيدرات يركز على الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون، مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض والجبن والمكسرات والبذور، وتشمل أيضًا الخضروات غير النشوية، مثل البروكلى والقرنبيط والملفوف واللفت والخضروات الورقية الأخرى.يعد نظام كيتو الغذائى من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، بما في ذلك الحبوب والبقوليات المجففة والخضروات الجذرية والفواكه والحلويات، […]

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