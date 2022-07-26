مجلات إباحية وواقيات ذكرية و

2022/07/26 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت النائبة اللبنانية، سينتيا زرازير، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت من خلال منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، عن تعرضها للتحرش تحت قبة البرلمان، وعن اكتشافها واقيات ذكرية مستخدمة ومجلات "بلاي بوي" في المكتب الذي تم تسليمها إياه.

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