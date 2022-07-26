2022/07/26 | 23:10 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أيام على القصف.. وفد عسكري "رفيع المستوى" في دهوك) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6IYPCGF_fwI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أيام على القصف.. وفد عسكري "رفيع المستوى" في دهوك) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أيام على القصف.. وفد عسكري "رفيع المستوى" في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).