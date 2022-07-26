مجلس الأمن يبحث الاعتداء التركي على العراق

2022/07/26 | 23:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بدأت جلسة مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، بشأن الشرق الاوسط والاعتداء التركي على العراق.ويوم...

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