إخماد حريق بدار سكني في المثنى.. وإنقاذ مبلغًا ماليًا ومصوغات ذهبية (صور)

2022/07/27 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، بإخماد حريق اندلع بدار سكني في منطقة القشلة بمحافظة المثنى، فيما أعلنت إنقاذ مبلغًا ماليًا ومصوغات ذهبية.

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وإنقاذ مبلغًا ماليًا ومصوغات ذهبية (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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