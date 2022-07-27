مجلس الأمن يعقد جلسته الخاصة بشأن الشرق الأوسط

2022/07/27 | 00:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسته الخاصة بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، عمل العراق على استصدار قرار من مجلس الأمن لمساعدته على إخراج حزب العمال الكردستاني من أراضيه.

ويوم الأربعاء (20 تموز 2022)، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف تركي، خلف العديد من الضحايا.

وقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.

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