من بينها كربلاء.. اعتقال عصابات لتهريب الاثار وترويج العملة في ثلاث محافظات

2022/07/27 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية، الثلاثاء، عن اعتقال ثلاث

عصابات لتهريب الاثار وترويج العملة في

ثلاث محافظات.

وقالت الوكالة في بيان، إنها "احكمت

قبضتها على 3 عصابات تقوم بتهريب الاثار

وت

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