النزاهة تعلن ضبط ابتزازاً ونقل عقار في محافظتين

2022/07/27 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط

ابتزاز ونقل عقار بصورة غير قانونية في

محافظتي الديوانية والمثنى.

وقالت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة

في بيان، إن "ملاكات مكتب تحقيق المثنى

كشفت عن تواطؤ مُوظَّفين

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