2022/07/27 | 00:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هئية الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة، الثلاثاء، عن

الحصيلة النهائية لمبادرة عطاء اهل

الكساء التي اطلقتها العتبة الحسينية

المقدسة لمدة ثلاثة ايام بمناسبة يوم

المباهلة والتصدق بالخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقبلت اكثر من عشرة الآف مراجع.. العتبة الحسينية تنفق (835) مليون دينار على مرضى مبادرة عطاء اهل الكساء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقبلت اكثر من عشرة الآف مراجع.. العتبة الحسينية تنفق (835) مليون دينار على مرضى مبادرة عطاء اهل الكساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).