كتاب رسمي من الاطار الى البرلمان يحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية

2022/07/27 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر نيابي، الثلاثاء، بإرسال الاطار التنسيقي كتابا رسميا الى رئاسة البرلمان لتحديد السبت المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "الإطار قدم طلبا رسميا الى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة البرلمان السبت المقبل للتصويت على رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان".

وأوضح انه " لغاية الان لم تحدد رئاسة مجلس النواب موعد الجلسة المقبلة".

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