بدء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي على العراق

2022/07/27 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بدأت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بشأن الاعتداء التركي على العراق.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اعلن إن حكومته ماضٍية في مفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن "الاعتداء التركي" الأخير، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق، في حين نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تورط قواته في الهجوم، واعتبره عملا إرهابيا يهدف للإضرار بعلاقات البلدين.

وخلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت، دعا الكاظمي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وأشارت بلاسخارت إلى أنها ستدلي بإفادتها بشأن "الاعتداء التركي" على العراق في مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد إن هناك ازديادا في أعداد النقاط العسكرية التركية، وإنها باتت تحتل العديد من المناطق في شمالي العراق، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الحل يكمن في نشر قوات الجيش والبشمركة في هذه المناطق، لإجبار الأتراك على ترك مواقعهم.

وكان العراق اتهم تركيا بالضلوع في الهجوم على منتجع في دهوك الخميس الماضي، مما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

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