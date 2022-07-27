2022/07/27 | 00:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: lccsRUAva18
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افتعال الترند في البرامج وفي حياة المشاهير... كذبة كبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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