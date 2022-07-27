2022/07/27 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

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استهداف محيط القنصلية التركية في الموصل بقصف صاروخي

يتبع..

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