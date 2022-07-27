إصابة ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح في بعقوبة

2022/07/27 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة ثلاثة مدنيين بهجوم مسلح في بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هجوماً مسلحاً شنه مجهولون على مركبة قرب منطقة برغة قرب الطريق السياحي ١٠كم جنوب غرب بعقوبة".

وأضاف المصدر أن "الهحوم اسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح".

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