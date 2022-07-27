بعد أتلتيكو مدريد.. سواريز يحدد وجهته المقبلة

2022/07/27 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل نجم منتخب الأوروغواي، لويس سواريز، لاتفاق مبدئي مع الفريق الذي شهد بداياته الكروية، ناسيونال، من أجل العودة إلى صفوفه، لفترة ثلاثة أشهر، قبل مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وفق ما أفاد به اللاعب، الثلاثاء

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