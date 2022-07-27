بلينكن يلتقي بعائلة شيرين أبو عاقلة.. والخارجية الأمريكية توضح تفاصيل اللقاء

2022/07/27 | 00:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء.

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