2022/07/27 | 01:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jqj3nrJvqJw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ترقب لاجتماع مجلس الأمن حول الاعتداء التركي وملفات أخرى في نشرة أخبار الساعة 12 منتصف الليل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ترقب لاجتماع مجلس الأمن حول الاعتداء التركي وملفات أخرى في نشرة أخبار الساعة 12 منتصف الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).