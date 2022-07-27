2022/07/27 | 01:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر /المركز الخبري الوطني/ النص الكامل لكلمة العراق التي ألقاها وزير الخارجية فؤاد حسين خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة والطارئة بشأن الاعتداء التركي.وقال وزير الخارجية خلال كلمته وتابعها /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلمة وزير الخارجية في جلسة مجلس الامن الدولي حول الاعتداء التركي المركز الخبري الوطني.

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