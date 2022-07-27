2022/07/27 | 02:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مقتطفات من مواقف ممثلي الدول، الثلاثاء، ازاء القصف التركي لشمال العراق مندوب إيرلندا: ندين...

ظهرت المقالة مواقف الدول في مجلس الأمن تشجب القصف التركي لشمال العراق أولاً على المسلة.

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