يوميات تموز.. رصد دعوات لتظاهرة كبرى في ساحة التحرير

2022/07/27 | 02:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاربعاء 27 تموز 2022 دعوات لتظاهرة كبرى في ساحة التحرير وبعدها الانطلاق أمام بوابات...

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رصد دعوات لتظاهرة كبرى في ساحة التحرير أولاً على المسلة.

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