حفّارو الليالي العميقة ملحق

2022/07/27 | 02:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عبد الحسين

الانشغال بالثقافة مصنعُ أملٍ كبير، ومن دون تقصّد منه فإنَّ مَنْ يجلس إلى طاولته يقرأ كتاباً أو يكتب أو يتأمل في شأنٍ ثقافيّ يمارس فعل مقاومة لهذا الظلام الذي يريد أنْ يكون سيّد العالم.

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