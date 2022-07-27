أوروبا.. من النهضة إلى عصر المثليَّة ملحق

2022/07/27 | 02:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عامر مؤيد

تعدُّ «المثليَّة» من أكثر القضايا المتداولة في المجتمعات الغربيَّة حالياً وتتقبل الكثير من الآراء المتضاربة، بينما المجتمعات العربيَّة تتعامل بتابويَّة دفينة مع هذه القضيَّة ولا تتطرق إليها بالعلن وتراها من المحرمات القاطعة.

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