غابرييلا غارسيا والتفاعل بين الأدب والوعي الطبقي ملحق

2022/07/27 | 02:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جين سياباتاري

ترجمة: أمينة ساهي

نشأت غابرييلا غارسيا في ميامي، أمّها كوبية أما والدها فمن مدينة إرابواتو الصغيرة في المكسيك تدور أحداث روايتها الأولى حول المرأة والملح، أجيال متعدّدة من الأمهات والبنات والحفيدات، نبدأ مع عاملة في مصنع سيجار كوبي من القرن

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