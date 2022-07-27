خليفة ليفاندوفسكي.. بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع الفرنسي ماتيس تيل

2022/07/27 | 03:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المهاجم ماتيس تيل، قادما من نادي استاد رين الفرنسي.

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