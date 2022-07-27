قصف صاروخي يستهدف محيط القنصلية التركية في الموصل

2022/07/27 | 03:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض محيط القنصلية التركية في الموصل للاستهداف بقصف صاروخي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين".

وأضاف المصدر أنه "تم تسجيل اضرار مادية بعدد من العجلات المدنية نتيجة استهداف محيط القنصلية التركية".

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