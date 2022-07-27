اتحاد الكرة: نناقش أسماء ثلاثة مدربين من مدارس أوروبية لقيادة الوطني

2022/07/27 | 03:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – حسين عمارأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، دراسة أسماء ثلاثة مدربين من مدارس أوروبية لقيادة المنتخب الوطني.وقال الناطق باسم الاتحاد أحمد الموسوي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اجتماع الاتحاد بشأن تحديد الاسماء التدريبية للمنتخبين الوطني والاولمبي بقي مفتوحا"، مؤكدا أن "المدرب الاجنبي هو خيار الاتحاد الاول".وأضاف، أن "المرحلة المقبلة تتطلب مدرب اجنبي بسبب السقف العالي للجماهير والاتحاد"، مبينا أن "هناك ثلاثة أسماء مدربين من مدارس أوروبية يتم مناقشتها الان".وأشار الى أن "مصادقة مكتب التنفيذي على محضر اجتماع الاندية بخصوص هبوط ثنين نادي، واعتماد الدوري الممتاز بلوائح التراخيص"، موضحا انه "نوقش تقرير مشرف منتخب الناشئين وايضا مشرف فريق الشباب واجل الاتحاد هذه المناقشات لكي تكون حضورية".





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